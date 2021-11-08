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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل فرد حر في معتقده.. البابا تواضروس: الدين للديان والوطن للإنسان..فيديو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال  البابا  تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن  الدين للديان والوطن للإنسان، والدين خصوصية بين الإنسان وخالقه.

 

وأضاف  البابا تواضروس في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الإنسان يؤمن بمعتقداته  وسيأتي يوم يقف فيه أمام الخالق".


وتابع البابا تواضروس :"الحياة مهما طالت قصيرة وكل إنسان سيقف أمام الله وسيقدم كشف حساب لما فعله في  حياته".


وأكمل البابا تواضروس :"كل إنسان  حر في معتقده الذي يري أنه يعطيه نوع من السلام والطمأنينة والسعادة ".

 

وأضاف البابا تواضروس : حرية المعتقد مكفولة لكل البشر، مضيفا: مجتمعاتنا مستقرة وكل فرد يؤمن بمعتقده ويدرسه ويتعلمه جيدا وهذا أمر جيد.

تواضروس البابا تواضروس الكنيسة اخبار التوك شو المعتقدات

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