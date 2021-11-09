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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشادت بصوتي.. ياسمينا العلواني: شيرين لم تقل كلاما من باب المجاملة والمِراضية

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني

حلّت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة. 

 

وأعربت ياسمينا العلواني عن سعادتها من ردة الفعل التي حدثت مذ فترة عقب ظهورها وهي تغني أغنية مشاعر للفنانة شيرين عبد الوهاب ،قائلة: «دي حاجة من الحاجات اللي دخلت تريندات على فكرة وجابت مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على فيسبوك». 

 

وقالت ياسمينا العلواني: «شيرين نشرت مقطع الفيديو عبر قناتها على يوتيوب وأشادت بصوتي»، مشيرة إلى أنها غنتها بالصدفة، فكانت تجهز بروفة لحفلة في قاعة تجلس فيها بمفردها، وجلست تستريح وغنت عدة أغاني لـ شيرين أعجبت المصور الذي قرر أن يسجل لها بالموبايل وهي تغني مشاعر دون أن تشعر. 

 

وأضافت ياسمينا العلواني، أنها لم ترى المصور ولم توجه عينها تجاهه أبدًا وهي تغني مشاعر، لافتة إلى أنها لم تصادف وتلتقي بـ شيرين بعد الأغنية، ولكنها فرحت بإشادتها، وعلقت: «الفنانة شيرين لم تقل كلام من باب المجاملة والمراضية فقط، ولكنها قالت نفس الكلام للمحيطين بها ودي بالنسبالي كأنها كلمتني سنة قدام». 

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت الفنانة ياسمينا العلواني، خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب. 

 

كما كشفت ياسمينا العلواني، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

 

أحدث أعمال ياسمينا العلواني 

وكان ـحدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

 

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

 

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

 

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

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