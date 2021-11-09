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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، نهارا - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب البلاد ، - لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر على كافة الانحاء .


شبورة مائية (من 5 الى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة احيانا على مناطق من والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الاسكندرية 27 19
وادى النطرون 27 20
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 20
دمنهور 28 19
بلطيم 28 20
مطروح 24 18
السلوم 26 15
سيوة 26 14
بورسعيد 27 22
دمياط 28 21
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19
الاسماعيلية 29 18
السويس 29 20
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 31 18
نخل 28 11
نويبع 30 22
طابا 29 20
كاترين 27 12
الطور 29 20
شرم الشيخ 31 22
الغردقة 30 20
مرسى علم 30 20
الفيوم 30 17
بنى سويف 30 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 32 17
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 20
ادفو 35 20
أبوسمبل 34 21
الوادى الجديد 34 15
شلاتين 31 20
ابو رماد 29 20
حلايب 28 22
رأس حدربة 28 22


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 35 24
المدينة 32 19
الرياض 28 16
المنامة 29 25
ابوظبى 31 24
الدوحة 32 24
الكويت 30 14
دمشق 23 07
بيروت 27 22
عمان 26 13
القدس 26 15
غزة 29 18
بغداد 27 11
مسقط 29 25
صنعاء 21 07
الخرطوم 38 26
طرابلس 23 17
تونس 19 12
الجزائر 15 12
الرباط 20 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 21 04
اسطنبول 19 11
اسلام اباد 27 12
نيودلهى 30 13
جاكرتا 31 24
بكين 06 03-
كوالالمبور 33 25
طوكيو 21 16
اثينا 22 15
روما 20 10
باريس 12 01
مدريد 16 02
برلين 10 04
لندن 15 12
مونتريال 13 06
موسكو 01 02-
نيويورك 19 11
واشنطن 21 08
نواكشوط 29 21
اديس ابابا 24 10

حالة الطقس ودرجة الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم حالة الطقس ودرجة الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

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