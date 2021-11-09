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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: دفع العلاقات الثنائية مع موريتانيا أولوية لبلادنا

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة وشعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الإثنين، بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الوزير الموريتاني نقل للرئيس تبون "تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني".


وبحسب البيان، أكد الرئيس الجزائري على الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة و شعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا، والعمل الدائم لتطوير وتعميق هذه العلاقات.


كما شدد تبون، خلال اللقاء، على ضرورة "تطوير التعاون القائم" بين البلدين من خلال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية التي اجتمعت بالجزائر العاصمة،  أمس.

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