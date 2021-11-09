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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: آبي أحمد مجرم حرب فقد الدعم داخل بلاده

آبي أحمد
آبي أحمد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن آبي أحمد فقد صورة المنقذ وصانع السلام لشعبه.

 

وأضافت الصحيفة أنه حتى لو نجح المقاتلون الموالون لآبي أحمد في تحقيق انتصار عسكري على جبهة تحرير شعب تيجراي، إلا أن أنه فقد إلى الأبد صورة المنقذ وصانع السلام، حيث أن الزعيم الشاب الذي قورن في يوم من الأيام بـ نيلسون مانديلا وباراك أوباما يُشار إليه الآن في نفس الوقت.

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وفي غضون أيام من بدء عملية عسكرية لإزالة جبهة تحرير تيجراي من السلطة في تيجراي في نوفمبر الماضي، كان آبي أحمد يخسر بالفعل حرب العلاقات العامة، وأسفرت استراتيجيته لفرض التعتيم على الاتصالات والإعلام في إقليم تيجراي الأعلام الحمراء للمجتمع الدولي، ومع تسرب المعلومات بشكل حتمي من تيجراي؛ تأكدت أسوأ الشكوك. 

 

وأكدت منظمة العفو الدولية أنباء وقوع مذابح واغتصاب جماعي بعد أيام من بدء النزاع واستمر توثيقها في الأشهر التي انقضت منذ بدء القتال.

 

وارتكبت هذه الفظائع من قبل كل من القوات الإثيوبية والجنود من إريتريا المجاورة، وأدى آبي أحمد إلى تقويض الثقة في قيادته من خلال إنكاره في البداية وجود القوات الإريترية قبل الاعتراف بأن القوات الأجنبية كانت تقاتل نيابة عنه في تيجراي.

 

وأصبح إعلان النصر الذي أصدره آبي أحمد في نوفمبر 2020 ، والذي صدر بعد أسابيع فقط من بدء النزاع، مثيرًا للضحك حيث استعاد ظهور جبهة تحرير تيجراي هذا الصيف وشن هجوم في مناطق أخرى من البلاد.

 

والآن، تنتشر التكهنات بأن تيجراي قد ينقلون القتال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما أن محاولات آبي أحمد لحشد البلاد، ودعوة المواطنين إلى حمل السلاح؛ تأتي على أنها يائسة وخطيرة في نفس الوقت.

 

واستغرق آبي أحمد أقل من عامين في المنصب للفوز بجائزة نوبل للسلام، لقد استغرق الأمر وقتًا أقل للانتقال من الحائز على جائزة نوبل إلى زعيم محاصر ومنبوذ دوليًا.

 

كما إن إساءة آبي أحمد إدارة كل من الصراع العسكري والعلاقات العامة ضد جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي؛ هو أمر مثير للدهشة بالنسبة للرجل الذي بنى حياته المهنية باستخدام الأسلحة والمعلومات.

 

وبمجرد انتقال آبي أحمد من القوات المسلحة إلى السياسة، كان تكتيكيًا بنفس القدر في إدارة المعلومات المتعلقة بحياته. 

 

وعند وصوله إلى السلطة وسط احتجاجات مشلولة من أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد، الأورومو والأمهرة، لعب آبي أحمد دورًا في إرثه العرقي، وهو أول رئيس وزراء من الأورومو المهمشين تاريخيًا، ومتزوج من امرأة أمهرية، وزار المغتربين الإثيوبيين، والتقى بالجماهير المحببة التي رأته منقذ البلاد، ونشر رسالة سلام ووحدة بشعار بليغ: "Medemer" ، وهي كلمة أمهرية تعني "الوحدة" أو "معا".

 

واختتمت الصحيفة قائلة: إنه حتى إذا تضاءل التعاطف مع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي؛ فمن غير المرجح أن يترجم هذا إلى دعم لـ آبي أحمد، حيث أظهر الزعيم الإثيوبي نفسه على أنه زعيم ضعيف وطموح للغاية في أحسن الأحوال، ومجرم حرب مزدوج في أسوأ الأحوال.

 

وأدى صعود آبي أحمد النيزكي في إثيوبيا والثناء المفرط للمجتمع العالمي؛ إلى خلق غطرسة أثبتت أنها كارثية له ولإثيوبيا ككل.

نوبل للسلام منظمة العفو الدولية جبهة تحرير تيجراي أبي أحمد قوات آبي أحمد

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