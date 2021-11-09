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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اشتعال الأوضاع.. حكومة آبي أحمد تقيد مواقع التواصل الاجتماعي

آبي أحمد
آبي أحمد

أفادت وسائل الإعلام أن الحكومة الإثيوبية قيدت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مرصد متخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم.

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إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

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الأمم المتحدة: الصراع في إثيوبيا وصل إلى مراحل كارثية.. والحرب الأهلية حقيقة

وقال مرصد "نتبلوكس" إن بيانات الشبكة أظهرت بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين تقييد الدخول إلى خوادم "فيسبوك" و"ماسنجر" وبعض خوادم التراسل عبر "واتساب" و"تليغرام"، من خلال شركة "إثيو تليكوم" التي تديرها الحكومة الإثيوبية، وتحتكر قطاع الاتصالات في البلاد.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مسؤولين في الحكومة لم يردوا على طلباتها للتعليق.

وسبق أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت خلال الامتحانات على مستوى البلاد، لكن العطل الحالي يأتي مع تصاعد الصراع في الأسابيع الأخيرة المستمر منذ عام في شمال البلاد بين الحكومة وقوات تيجراي.

قطاع الاتصالات الحكومة الإثيوبية قوات تيجراي أبي أحمد تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

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