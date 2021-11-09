مع اشتعال الأوضاع.. حكومة آبي أحمد تقيد مواقع التواصل الاجتماعي

أفادت وسائل الإعلام أن الحكومة الإثيوبية قيدت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مرصد متخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم.

وقال مرصد "نتبلوكس" إن بيانات الشبكة أظهرت بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين تقييد الدخول إلى خوادم "فيسبوك" و"ماسنجر" وبعض خوادم التراسل عبر "واتساب" و"تليغرام"، من خلال شركة "إثيو تليكوم" التي تديرها الحكومة الإثيوبية، وتحتكر قطاع الاتصالات في البلاد.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مسؤولين في الحكومة لم يردوا على طلباتها للتعليق.

وسبق أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت خلال الامتحانات على مستوى البلاد، لكن العطل الحالي يأتي مع تصاعد الصراع في الأسابيع الأخيرة المستمر منذ عام في شمال البلاد بين الحكومة وقوات تيجراي.