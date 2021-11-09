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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"بونجورنو كوفي ميكس" تكشف عن الفائز الثالث في السحب على شقة تمليك كاملة التشطيب

صدى البلد

كشفت "بونجورنو كوفي ميكس" عن الفائز في السحب الثالث في مسابقتها التي أطلقتها للحصول على شقة الأحلام وهو حمدي عبد الرحمن من محافظة القاهرة و تم السحب بحضور عمرو المليجي مندوب صندوق الإسكان الاجتماعي، ووليد محسن من إدارة الرقابة والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي،  وفريق بونجورنو كوفي ميكس ، وذلك بشكل عشوائي على أرقام تليفونات المشاركين الذين قاموا بمراسلة المسابقة على الرقم المخصص.

ويعتبر الأستاذ حمدي الفائز الثالث،  بعد فوز الأستاذ شريف محمود عبد العليم من الإسكندرية بالسحب الثاني والأستاذة وفاء حسن إبراهيم من محافظة الجيزة بالسحب الأول. ولم تنته المسابقة بعد فمازال يوجد 7 شقق سيتم توزيعها على الفائزين في 8 محافظات مختلفة.

وسعيد الحظ في السحب الأستاذ حمدي من منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، والذي تفاجأ بفوزه، وأعرب عن سعادته بالفوز بالشقة، وقال: "حاولت الاشتراك في مسابقة السنة الماضية (التمناية) و لكن لم يحالفني الحظ؛  ولما عرفت أن الشركة بتلتزم والناس بتكسب فعلاً ابتديت أتابع و اشتركت في مسابقة السنة دي و كنت ببعت رسائل كل يوم وأنا عندي أمل إن ربنا هيوفقني إن شاء الله. لحد ماعرفت اني كسبت فـ الحمد لله. "

وإلى جانب الشقق تقدم المسابقة العديد من الهدايا الفورية القيمة لكل المتسابقين، وذلك في إطار حرص شركة نستله مصر على إجراء مسابقات كبيرة وشاملة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على حياة الناس وتساهم في تحسين حياتهم وإضفاء طابع التشويق والبهجة عليها، حيث تحرص " بونجورنو كوفي ميكس" كل عام على إجراء مسابقات وسحوبات على هدايا متنوعة، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى و بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٠٢١/٢١٠.

المسابقة تم إطلاقها  بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 10 شقق تمليك كاملة التشطيب مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ في كل محافظات مصر، وذلك دون أن يتحمل الفائز أية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تتكفل شركة "نستله مصر" بكافة المبالغ المالية المطلوبة.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها "بونجورنو كوفي ميكس" هدايا قيمة تسعد المشاركين، وتساهم في تحسين حياتهم وتلبي احتياجاتهم، فقامت بتقديم جوائز كبرى من خلال سحوبات على موتوسيكلات وسيارات تمناية أسبوعيا في الأعوام السابقة.

ويمكن لكل عملاء "بونجورنو كوفي ميكس" الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص للدخول إلى عملية السحب، وبعدها يتم إعلامه بالهدية التي حصل عليها.

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