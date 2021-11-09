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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية .. بماذا علق على هاشتاج بإيقافه

مبروك عطية
مبروك عطية

شن نشطاء السوشيال ميديا هاشتاج تحت عنوان" أوقفوا مبروك عطية"  أحد علماء الأزهر الشريف بعد تصريحاته المثيرة خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مع آية محمد، ضحية اعتداء زوجها عليها، والتي رد عليها  إن النساء يبالغن دائمًا في الشكوى، ما اعتبره البعض تبريرا لمسألة العنف وضرب النساء وتعذيبهن.

 أوقفوا مبروك عطية

وحول حكم ضرب الزوجة وإهانتها قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًا، ناصحًا من يغضب من زوجته بأن يُعاتبها، ويرشدها إلى الأمر الصحيح، لأنه لا يجوز ضرب الزوجة.

 أوقفوا مبروك عطية

وأضاف «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع فى ضرب الزوج لزوجته وسبها؟»، أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مُستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء».

وتابع: إنه كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف.

 أوقفوا مبروك عطية

وتسببت التصريحات الأخيرة للدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن شكوى الزوجات من ضربهن ، في حالة من الهجوم الشديد عليه من النساء وتصدر اسمه الكلمات الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى، مبيناً أنه لا يوجد ما يبرر ضرب الزوج لزوجته إلا أن يجب أن يكون هناك محاولات للإصلاح دون هدم الأسر.

العنف الأسري
ولفت عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تعقيباً على العنف الأسري إلى أنه لو قام الرجل من النوم وضرب مراته يدخل المستشفى النفسية، لكن الرجل الطبيعي قد يصل لتلك المرحلة بحالة استفزاز عالية جداً. 

تعليق مبروك عطية على الهاشتاج 

خرج الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف ؛ للرد على حديثه في حلقة الأربعاء الماضي مع المذيع شريف عامر بفضائية "إم بي سي مصر"، بعد لقائه مع آية محمد، ضحية اعتداء زوجها عليها، والتي رد عليها: إن النساء يبالغن دائمًا في الشكوى؛ ما اعتبره البعض تبريرا لمسألة العنف وضرب النساء وتعذيبهن.

 

وأوضح عطية خلال البرنامج، تعقيباً على العنف الأسري إلى أنه: لو قام الرجل من النوم وضرب زوجته؛ يدخل المستشفى النفسية، لكن الرجل الطبيعي قد يصل لتلك المرحلة؛ بعد حالة استفزاز عالية جدا.
 

ودشن المعترضون، هاشتاج أوقفوا مبروك عطية، عبر تويتر؛ مطالبين بمنعه من الظهور عبر الشاشات.

 

 وقال الدكتور مبروك عطية، خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كان الرد في اعتقادي اللي يرضي ربنا، ولم يكن الزوج معنا في الحلقة، وهو الطرف الثاني.

 

وأضاف: كل ما رددت به؛ له دليل بالكتاب والسنة "والصلح خير"، مشيرا إلى أن موضوع السماع من طرف واحد؛ ليس عدلا.

 

 وأوضح الدكتور مبروك عطية: إننا نعيش في زمنٍ، الناس تلتقط الكلام وتصنع منه أزمة، كلماتي تعدت عشرات الألوف من الكلمات الطيبة ولم يأخذ باله أحد سوى بضع كلمات لاصطياد الكلام، ما يُرضي ربنا نقوله، واحد داخل البيت يضرب؛ دا مريض نفسي، في كلمات متبادلة، في واحد يسمع وكأنه لا يسمع أحد، وفي زوج آخر يسمع؛ يضرب باللي في إيده. 

 

واختتم الدكتور مبروك عطية: شرط صحة الزواج؛ وجود الولي، لكن الطلاق، حق الزوجة، وهي من تقرر، وهذا الدين، دين الإحسان إلى المرأة، زوجة وأختًا وأمًّا.

مبروك عطية شرط صحة الزواج حق الزوجة الطلاق

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