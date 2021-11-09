شرطة القصيم تكشف تفاصيل تعاملها مع التحرش الجسدي بعاملة منزلية

أفادت شرطة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، بوقوع تحرش جسدي ضد عاملة منزلية حيث تم التعامل مع الحادثة في وقته وعلي الفور .

ومن جانبه ، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ والقبض على المتحرش في حينه.

وألمحت الشرطة السعودية الي انها تلقت بلاغا من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة والتي تعمل عاملة منزل.

وبيًنت شرطة منطقة القصيم ان الجاني هو مواطن سعودي ، حيث إتُخذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.