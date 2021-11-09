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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة القصيم تكشف تفاصيل تعاملها مع التحرش الجسدي بعاملة منزلية

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أفادت شرطة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، بوقوع تحرش جسدي ضد عاملة منزلية حيث تم التعامل مع  الحادثة في وقته وعلي الفور .

ومن جانبه ، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ والقبض على المتحرش في حينه.

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وألمحت الشرطة السعودية الي انها تلقت بلاغا من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة والتي تعمل عاملة منزل.

وبيًنت شرطة منطقة القصيم ان الجاني هو مواطن سعودي ، حيث إتُخذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.

السعودية شرطة منطقة القصيم تحرش جسدي عاملة منزلية الجهات الامنية

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