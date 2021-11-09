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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي الأوضاع في شرق المتوسط

صدى البلد

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيقوسيا نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص.

 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

 

واستعرض  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية القبرصي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في شرق المتوسط كما بحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص والحرص على تطوير آفاق التعاون المشترك وتعزيزه في المجالات كافة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.


وتناول الجانبان أيضا خلال اللقاء دور إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات بمشاركة نحو 192 دولة في تعزيز التعاون واستكشاف فرص واعدة للشراكات الدولية بما يسهم في دعم الجهود العالمية المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

 

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمشاركة قبرص في هذا الحدث العالمي البارز الذي يسهم في تعزيز مجالات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.

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عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نيقوسيا قبرص وزير خارجية جمهورية قبرص

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