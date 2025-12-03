التأمين الصحي يزور مؤسسة البنات لإجراء الفحص الشامل والتوعية للفتيات

قام فريق من هيئة التأمين الصحي بدمياط، بقيادة الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التامين الصحى بدمياط، يرافقها كلا من أحمد الخياط مدير إدارة الشئون الماليه والإدارية بالفرع، والدكتورة مروه البرجيسي مدير المكتب الفنى، والدكتور أحمد خشبه مدير إدارة الحكومه وعددا من مسؤل الإدارات ، بالتوجه إلى مؤسسة البنات بأبو الوفا بمدينة دمياط، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية لفتيات المؤسسة .

وقام الفريق بالتنسيق مع مديرة الدار باستلام حصر لنزلاء الدار من الخاضعات للتأمين الصحى وغير الخاضعات ، و ذلك لتنفيذ إجراءات استخراج الكارنيهات و البطاقات الصحية .

كما تم التنسيق على عمل زيارة للدار لفريق عمل المبادرات للاطمئنان على صحة الفتيات وتوعيتهن بكيفية الاهتمام بصحتهن ونظافتهن الشخصية، و كذا الوقاية من الأمراض ، و أيضًا التأكيد على التنسيق الفورى مع الهيئة فى حالة ظهور اى حالة مرضية لعلاجها .

وأكدت الدكتورة رشا مصلح انه سيتم المرور الدورى على دور الرعاية لتوفير أوجه الرعاية الصحية للأبناء ..

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء مؤسسات الرعاية،