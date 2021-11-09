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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وانتهى حديث الصباح والمساء .. تعرف على أبرز محطات أحمد خليل الفنية

أحمد خليل
أحمد خليل

توفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا . 

الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

وتخرج أحمد خليل عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

سافر أحمد خليل عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري، وفى السطور التالية نرصد أبرز المحطات الفنية فى حياة أحمد خليل .

مسلسل حديث الصباح والمساء:

تدور الأحدث التي تتناول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الأقتصادية على العلاقات بين الشخصيات و أصول هذة الشجرات الثلاث، وجسد أحمد خليل خلال هذا العمل واحد من أشهر أدواره وهو “عطا المراكيبى” .

فيلم المومياء: 

يرصد الفيلم أحداثًا حقيقيةً وبالتحديد في عام 1871 ؛حيث تعيش قبيلة تدعى (الحربات) في صعيد مصر. تشتهر تلك القبيلة بالتنقيب عن الآثار الفرعونية ثم بيعها. بعد موت شيخ القبيلة يقرر أولاده التوقف عن سرقة الآثار فيتم قتل أحد الأولاد ولكن ينجح الثاني في الهرب من أجل إبلاغ الشرطة وبعثة الآثار، ومن إخراج شادى عبد السلام .

مسلسل سليمان الحلبى:

في إطار يجمع بين التاريخ والخيال، ينتقل البطل (سليمان الحلبي) من مدينته (حلب) لنجدة أقرانه في (مصر)، الذين عاش بينهم أثناء دراسته في الأزهر من نيران الاستعمار الفرنسي، ويساعده مجموعة من زملائه من (غزة)، وينتقلون معه إلى (القاهرة) ليدخلوها متخفين كتجار، وهناك يتم التخطيط لأن يقوم (سليمان الحلبي) باغتيال الجنرال (كليبر) ساري عسكر مصر وقائد الحملة الفرنسية بعد انسحاب (نابليون).

فيلم ضد الحكومة:

يتواطأ فرج الأكتع مع العدو الإسرائيلي للتخلص من رجال المقاومة في السويس، يُتهم حسن عز الرجال الناجي الوحيد بخيانة المجموعة وسرقة النقود ويحكم عليه بالسجن، تبحث إبنة زعيم المقاومة عن قاتل أبيها، ويخرج حسن من السجن لينتقم.

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مسلسل هوانم جاردن سيتى:

تتناول أحداث المسلسل في قالب درامي ما طرأ من تغيرات في العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلي وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.

مسلسل اوبرا عايدة:

سيد عبدالحفيظ) الشهير باسم (سيد أوبرا) محامي شهير بألاعيبه التي يدافع بها عن المجرمين وتجار المخدرات، و(عايدة) طبيبة ماهرة تسكن في منزل بسيط بعد أن فقد والدها ثروته بسبب ألاعيب (سيد أوبرا)، وسرعان ما تتلاقى دروب (أوبرا) و(عايدة).

فيلم جاءنا البيان التالى:

يحلم نادر سيف الدين أن يصير مذيعًا، لذا يتقدم للعمل في قناة الحقيقة للأخبار، لكن يتم رفضه هو وزميلته عفت الشربيني بسبب عدم امتلاكهما للوساطة الكافية، لكنهما ينجحان كمحرري أخبار حتى يكتشفا سرًا خطيرًا وراء إحدى مصانع الألبان المملوكة لرجل اﻷعمال رياض غانم.

وفاة أحمد خليل احمد خليل فيروس كورونا اخبار الفن حديث الصباح والمساء

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