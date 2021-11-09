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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 سيارات من الحماية المدنية لإخماد حريق مصنع القطن بسمنود في الغربية

سيارات الحماية المدنية
سيارات الحماية المدنية

اندلع حريق  داخل مصنع قطن طبي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أرجاء المبني.

كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود  يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع قطن بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران لمنع خطر الامتداد لباقى المناطق المجاورة.

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ونجحت قوات الحماية المدنية في  إطفاء الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجار إجراء المعاينة الأولية لمعرفة اسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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