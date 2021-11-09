منظمة التعاون الإسلامي تعزي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب أول أمس الأحد، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.

وعبر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.