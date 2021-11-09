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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سيارات خارقة فشلت جماهيريًا.. بورشه تجدد أيقونة الثمانينيات 911 GT3.. كيا وهيونداي تطلقان مجموعة SUV جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أبرزها أستون مارتن Bulldog.. سيارات خارقة فشلت جماهيريًا

 

تتنافس شركات السيارات في تقديم سيارات خارقة ذات أداء رياضي عال، قادرة على نهب الطريق وحلبات السباق، ومن أجل ذلك تتكبد الملايين وتنفق آلاف الساعات لإبداع سيارة خارقة، ومقابل كل سيارة خارقة مقدمة من علامة تجارية تنجح عشرات السيارات الخارقة، إلا أن هناك من يفشل في حصد شعبية أو نجاح.

 

تستعيد أمجادها بسيارات السباق.. بورشه تجدد أيقونة الثمانينيات 911 GT3

أطلقت شركة بورشه الإيطالية منذ فترة مشروع sonderwunsch لإصلاح وإعادة تجديد سيارات السباق القديمة التي ساهمت في بناء مجد العلامة التجارية الأشهر في صناعة السيارات الرياضية الخارقة، وبالفعل كان باكورة إنتاج المشروع ترميم بورشه 911 GT3 وهي إحدى أيقونات سيارات السباقات الدولية.

 

خلال أسابيع.. كيا وهيونداي تطلقان مجموعة سيارات SUV جديدة

تستعد هيونداي وكيا لإطلاق مجموعة من سيارات الـ SUV خلال الأسابيع المقبلة.

 

نجوم سداسية بتقنية هوائية جديدة.. لوتس تشوق عملاءها لـType 132 في 15 ثانية

نشرت شركة لوتس الإنجليزية للسيارات، فيديو تشويقيًا جديدًا لسيارتها الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي من المفترض أن تطرحها رسميا بالأسواق بحلول 2022.

 

سكودا تكشف عن فيس ليفت طراز كاروك رسميا في 30 نوفمبر

تستعد شركة سكودا التشيكية، إلى إزاحة الستار رسميا عن طرازها كاروك بعد الفيس ليفت في 30 نوفمير الجاري.

 

حكاية فيراري LaFerrari .. أسطورة خالدة رغم تقدمها في العمر

تشتهر شركة الحصان الجامح الإيطالية " فيراري" عبر تاريخها بتقديمها العديد من السيارات الرياضية الأسطورية باهظة الثمن، وذلك بسبب ما تضمه من تكنولوجيا عصرية رائدة في كل العصور ، إضافة لتصميمات المذهلة التي تخطف الأنظار ، كما تقدم تجارب قيادة فارهة وممتعة .

 

سادس استدعاء خلال سنة.. مرسيدس تستدعي 19 ألف EQC بسبب عيوب صناعة

قامت شركة مرسيدس بنز بإصدار استدعاء لأكثر من 19 ألف سيارة من طراز مرسيدس EQC الكهربائية ذات الدفع الرباعي بسبب مشاكل في نظام الدفع.

 

الرئيس التنفيذي لنيسان: GT-R الرياضية ستكون أسرع سيارة في العالم

تسعد نيسان موتورز، لإجراء تغييرات وتحديثات على نيسان GT-R الرياضية الخارقة لتكون "أسرع سيارة رياضية في العالم".

 

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

أزاحت شركة أبولو موتورز الألمانية الستار عن 3 سيارات مفاهيم جديدة في معرض الصين الدولي للاستيراد لعام 2021 المقام في هونج كونج.

 

الست الناظرة.. قصة السندريلاسعاد حسني مع سيارة فيات الشهيرة

"العالم كله يتحرك ولابد للإنسان أن يستمر في السعي سواء كان يسير على أرض مليئة بالأشواك  أو على أرض تملؤها الخضرة، فبعد الظلام نرى النور لا محالة " كلمات نُطقت على لسان الفنان الراحل شكري سرحان في أحد روائع السينما المصرية لقصة فيلم " الست الناظرة "، الذي ينقل الحكاية الأسطورية المتعارف عليها في السينما الهوليودية " سندريلا " ولكن من الواقع المصري لتجسد شخصيتها سندريلا الفن سعاد حسني.

اخبار السيارات اخبار السيارات سيارات خارقة بورشه كيا وهيونداي

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