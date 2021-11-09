وزير خارجية سلطنة عُمان يبحث مع نظيره الأمريكي وقف الحرب في اليمن

تلقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، إن الاتصال بحث عددا من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك وخاصة دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب في اليمن وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف في إطار عملية سياسية تحقق الأمن والاستقرار هناك.

وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتعاون بينهما بما يسهم في تحقيق السلام ويعود بالمنفعة على الجميع.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من اليوم تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في “صرواح” والجوف خلال 24 ساعة.

وبيًن التحالف في بيان له أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 عناصر وتدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة.

وكان التحالف قد دمر أمس الاثنين، زورقا مفخخا قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.