التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثياً وسط اليمن خلال الـ24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، تنفيذ 29 عملية استهدفت آليات وعناصر "الحوثيين"، في الجوبة والكسارة بمحافظة مأرب وسط اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان، إن الخسائر البشرية في العمليات تجاوزت 138 عنصراً، وتدمير 17 آلية عسكرية.

واستهدفت الغارات الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة.

وتواصل قوات التحالف عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، وذلك ضمن جهودها لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

ويوم الجمعة، أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذه 29 عملية استهدفت تجمعات الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف.

وأكد التحالف أن العمليات أدت إلى تدمير 16 آلية تابعة للحوثيين، والقضاء على 126 فردا منهم، مشددا على استمراره في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.