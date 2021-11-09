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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مدانون بقضية العبدلي .. تعرف على المشمولين بالعفو الأميري في الكويت

علم الكويت
علم الكويت

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، أسماء المواطنين الذين شملهم العفو الأميري الأخير الذي أصدره الشيخ نواف الأحمد بقضية العبدلي.

وأعفى أمير الكويت عن البعض من العقوبة وأعفيت أسماء من باقي مدة العقوبة، فيما خفضت مدة عقوبة آخرين إلى النصف.

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ووضعت أسماء المشمولين بالعفو الأميري في ثلاث قوائم، الأولى ضمت 11 أسماء تم اعفاؤهم من العقوبة، وثانية شملت 7 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، وثالثة ضمت 18 اسما، خفضت عقوباتهم إلى النصف.

ومن بين الأسماء التي شملها العفو الأميري، مدانون فيما يعرف بقضية العبدلي، وهي مجموعة اتهم أفرادها بالعمل لصالح إيران وحزب الله، وألقت قوات الأمن القبض على أعضائها في أغسطس من عام 2015.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

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