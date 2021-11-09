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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة كريمة العلا الخيرية: تم تنفيذ 250 سقفا مسلحا بكفر الشيخ

يحيى رستم رئيس مجلس
يحيى رستم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريمة العلا الخيرية

خصص برنامج برنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن  مؤسسة كريمة العلا، المتخصصة فى العمل الخير، والتى تقوم بتنفيذ اسقف المنازل.

وقال يحيى رستم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريمة العلا الخيرية، إن المؤسسة تعمل منذ 30 عامًا، و المبادرة تعمل فى ثلاث محافظات هي المنيا والفيوم وكفر الشيخ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المبادرة قام بعمل 700 سقف خشب، و مسلح.

ولفت إلى أن كل القري لا يتناسب معها السقف الخشب، ولذلك يتم تنفيذ الأسقف المسلحة، وأكد أنه تم تنفيذ 250 سقف مسلح فى كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك مهندسين متخصصين تعمل معهم، ويكون هناك معاينة قبل تنفيذ أى عمل.

وأكد أن المبادرة تعمل تحت أشياء كثيرة منها زكاة المال، ومن خلال ذلك يتم إنشاء الأسقف، لحماية المواطنين من أمطار الشتاء.

ولفت إلى أن هناك منازل من الطوب الني، وفى هذه الحالة يتم بناء المنزل من البداية، وذلك من أجل توفير منزل يليق بالمواطنين ويحميهم من الشتاء.

وأوضح رئيس مؤسسة كريمة العلا، أن هدفنا تسقيف ٥٠٠٠ بيت ، ١٠٠٠ محطة مياه ،ونغطى إطعام الكثير وتوزيع ١٠٠ ألف كرتونة غذائية.
 

كريمة العلا الخيرية ممدوح الشناوي صدى البلد اسقف المنازل الأسقف المسلحة

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