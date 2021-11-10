أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

"ابن الوز عوَّام" مثل شعبي من التراث المصري، يطلقه دائماً المصريون على الأبناء الذين يمتهنون مهنة آبائهم، لكن بشرط أن يبرعوا ويتميزوا فيها، لأنه لو لم يحدث ذلك، سيطلق عليهم المصطلح الثاني "أبناء العاملين".

شاهد الفيديو:



ولم يختلف الأمر بالنسبة للمجال الفني، حيث نجد الآن أبناء النجوم يتنافسون على الشاشات بصورة كبيرة، والذي يتضمن أكثر من عمل يشارك فيه أبناء الفنانين، بعضهم يخوضون التجربة للمرة الأولى، فهل منح الفنانون فرصاً لأبنائهم لمحاولة صنع نجوميتهم، وفرضتهم على المشاهدين أم أنهم سيكشفون موهبة حقيقية؟

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..