الانتهاء من توزيع تابلت أولى ثانوي في المدارس.. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا الأربعاء الانتهاء من توزيع تابلت أولى ثانوي في المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر، غدا، توزيع 39 ألف و454 جهاز تابلت في المدارس الثانوية الموجودة بـ 3 محافظات، بمعدل 23890 تابلت في كفر الشيخ، و12836 تابلت في دمياط، و2728 تابلت في السويس.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم في توزيع تابلت أولى ثانوي على المدارس، من يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 حيث تم توزيع 634909 تابلت في جميع المحافظات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 تم توزيع 78362 تابلت في محافظة القاهرة ، وفي يوم السبت 30 اكتوبر 2021 تم توزيع 73170 تابلت في محافظة الجيزة ، وفي يوم الاحد 31 اكتوبر 2021 تم توزيع 52103 تابلت بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والاسماعيلية ، وفي يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 تم توزيع 55859 تابلت في الشرقية وبورسعيد ، وفي يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 تم توزيع 53187 تابلت في محافظتي القليوبية وقنا ، وفي يوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021 تم توزيع 49584 تابلت في المنوفية وبني سويف ، وفي يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 تم توزيع 49879 تابلت في الفيوم والغربية ، وفي يوم السبت 6 نوفمبر 2021 تم توزيع 50374 تابلت في سوهاج والوادي الجديد واسيوط ، وفي يوم الاحد 7 نوفمبر 2021 تم توزيع 53934 تابلت في مطروح والدقهلية ، وفي يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 تم توزيع 39793 تابت في شمال وجنوب الجيزة والبحيرة ، وفي يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 تم توزيع 39210 تابلت في المنيا والاقصر واسوان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 سوف تكون امتحانات إلكترونية على التابلت ، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية على طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة وفقا للنظام الجديد الذي اتبعه الوزارة خلال الأعوام الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات أولى ثانوي هذا العام سوف تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “سيتم إعداد امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيراعى فيها تطبيق مواصفات نظام التقييم الجديد المرتكز على قياس مهارات التفكير العُليا”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يسمح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسى في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع ، على اعتبار ان الامتحانات يتم عقدها بنظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك.

من جانبه، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتم تداوله بشأن تحذير طلاب أولى ثانوي من عمل باسوورد لـ التابلت منعا لخروجه من منظومة الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم: “الوزارة لا تعلم اي شئ عن مصدر هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة”.