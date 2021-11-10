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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علامات الشقاء في الدنيا وأسباب عدم التوفيق

الدعاء بخشوع
الدعاء بخشوع

علامات الشقاء في الدنيا ، تكمن علامات الشقاء في أربعة مواضع، وهي: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، وحب الدنيا.

 

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علامات الشقاء في الدنيا

 

يخسر المسلم كثيرا، لو اجتمعت فيه علامات الشقاء في الدنيا، ففي جمود العين، يظل المسلم كثيرا لم تذرف عيناه بالدموع ولم يتأمل في المصحف الشريف وكلام رب العالمين، ولم يرى النبي في منامه طوال حياته.

كانت السيدة نفيسة العلوم - رضى الله عنها- تقول لوالي مصر "خلي عني الناس ، فقد أشغلوني لأورادي وعن جمع زادي لمعادي.

الشقاء في الحياة

 

كما نسي الناس حالهم، واعتقدوا في طول الأمل، فاطمأن الناس في حياتهم وأخروا العبادات والأعمال الصالحة وظنوا أنهم مخلدون في هذه الدنيا.

فإذا أصبح المسلم فلا ينتظر المساء، وعليه أن يعيش في الدنيا كعابر سبيل، لا تستهويه الأشياء حتى لا يتأخر في الوصول.

أسباب الشقاء وعدم التوفيق

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين ينزع البركة من الحياة والمال والولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أحب أن ينسأ له فى أجله ويبارك له فى رزقه فليصل رحمه).

كذلك عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ذكر منها أن من أعظم الكبائر عقوق الوالدين كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين بل إن القرآن الكريم قرن الشرك بالله بعقوق الوالدين.


وأضافت دار الإفتاء، أن الله تعالى نهى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ ففيه عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم.

أسباب السعادة 

 

من أسباب السعادة الدنيوية صلاح حال الجار، والإحسان إلى الجيران أن تصبر على أذاهم، وللجار على الجار في القِيَم الإسلامية، وفي الآداب الشرعية حقوق تشبِه حقوق الأرحام، وهو الشيء الذي يلفت النظر، من هذه الحقوق المواصلة بالزيارة، والتهادي، أن يُهْدِيَ كل منهم الآخر هدية تعبيرًا عن المودّة، والعيادة حين المرض، والمواساة حين المصيبة والمعونة حين الحاجة، وكف الأذى.

دعاء السعادة وراحة البال
 

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب.
اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين.

يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.

علامات الشقاء في الدنيا علامات الشقاء جمود العين قسوة القلب حب الدنيا الشقاء في الحياة أسباب الشقاء وعدم التوفيق

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