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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يستعد لطرح كليب ضيعنا مع عبد الباسط حمودة غدا

عمر كمال
عمر كمال

يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال لطرح كليب ضيعنا ، مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة - غدا الأربعاء، إذ نشر مقطع من الأغنية معلنا عن طرحها يوم الاربعاء. 

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول للمغني عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا. 

 

أعمال عمر كمال 

شوَّق المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على  البوستر: "ضيعنا .. قريبا ". 

وفي سياق آخر، علق عمر كمال ، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال: التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

 

ديو جديد مع حسن شاكوش

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهر حسن شاكوش بصحبة الفنان عمر كمال، وعلق علي الصورة: “ أسامينا ع الخريطة .. معروف مين التقال .. بنعمل حاجه تليق بيكوا ان شاء الله”، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.
وطرح مغني المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان "وياك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر شاكوش فيديو، على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" قال فيه: "دلوقتي أغنية وياك على قناتي علي اليوتيوب".

يذكر أن شاكوش طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "أنا على وضعي"، من ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، والكليب من إخراج أحمد مفتاح.

وأثارت أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

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