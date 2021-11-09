حماية المستهلك: عقوبة التخفيضات الوهمية تصل لـ 2 مليون جنيه .. فيديو

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا نشجع عروض التخفيضات للمنتجات على مدار السنة لكن بضوابط .



وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" عقوبة التخفيضات الوهمية تصل لـ 2 مليون جنيه ".

وتابع أيمن حسام الدين :" نتلقى شكاوى كثيرة في فترات التخفيضات بأنه هناك تخفيضات وهمية للكثير من المنتجات وبناء على تلك الشكاوى يتحرك جهاز حماية المستهلك من اجل معاقبة المخالفين".

وأكمل ايمن حسام الدين :" للإعلان عن أي تخفيض يجب إصدار تصريح من مديرية التموين التابع لها المحل الذي يقوم بتقديم تخفيضات ، وهذا التصريح يلزم التاجر تقديم بيان الاسعار قبل وأثناء التخفيض للتأكد من أنه لا يوجد تخفيض وهمي".