شكري يستعرض تحرك مصر لإحياء السلام مع ممثلي المنظمات اليهودية في واشنطن

التقى سامح شكري ‏وزير ⁧‫الخارجية اليوم الثلاثاء، في واشنطن، عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، على هامش لقاءات الحوار الاستراتيجي المنعقد بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول الوزير شكري، خلال لقاء ممثلي المنظمات اليهودية، ملف العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، و رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحرك مصر الدؤوب لإحياء مسار السلام؛ سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك وزير الخارجية- على مدى اليومين الماضيين- في جلسات الحوار المصري الأمريكي الاستراتيجي، مع نظيره أنتوني بلينكن، حيث بحثا أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين.