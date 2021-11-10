لماذا تحدث إصابات بكورونا بين الحاصلين على اللقاح؟

لقاحات COVID-19 فعالة في الوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة والوفا،معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 غير محصنين ومع ذلك ، نظرًا لأن اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100٪ في الوقاية من العدوى ، فإن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل سيصابون بـ COVID-19.

يشار إلى عدوى الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل باسم "عدوى اختراق اللقاح".



تحدث عدوى اختراق اللقاح عندما يصاب شخص تم تطعيمه بالكامل بـ COVID-19. قد ينشر الأشخاص المصابون بعدوى اختراق اللقاح COVID-19 للآخرين.



حتى إذا تم تطعيمك بالكامل ، إذا كنت تعيش في منطقة بها انتقال كبير أو مرتفع لـ COVID-19 ، فستكون أنت وعائلتك ومجتمعك محميًا بشكل أفضل إذا كنت ترتدي قناعًا عندما تكون في الأماكن العامة الداخلية.



قد لا يقوم الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة دائمًا ببناء مستويات كافية من الحماية بعد سلسلة لقاح أولية من مرنا COVID-19 بجرعتين أوليتين. يجب أن يستمروا في اتخاذ جميع الاحتياطات الموصى بها للأشخاص غير الملقحين ، حتى ينصحهم أخصائي الرعاية الصحية بخلاف ذلك، علاوة على ذلك ، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل إلى شديد جرعة أولية إضافية من اللقاح.



ما نعرفه عن عدوى اختراق اللقاح



من المتوقع حدوث إصابات اختراق لقاح لقاحات COVID-19 فعالة في الوقاية من معظم حالات العدوى. ومع ذلك ، مثل اللقاحات الأخرى ، فهي ليست فعالة بنسبة 100٪.



الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والمصابين بعدوى اختراق لقاح هم أقل عرضة للإصابة بمرض خطير من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ويصابون بـ COVID-19.



حتى عندما تظهر الأعراض على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ، فإنها تميل إلى أن تكون أقل حدة من الأعراض لدى الأشخاص غير المحصنين. هذا يعني أنهم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.



يمكن أن يكون الأشخاص الذين يصابون بعدوى اختراق اللقاح معديين.



يقوم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بجمع بيانات عن الإصابات التي تطرأ على اللقاحات ويراقب عن كثب سلامة وفعالية جميع لقاحات COVID-19 المعتمدة والمصرح بها من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

نظرًا لأن اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100 ٪ ، حيث يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ، سيزداد أيضًا عدد الإصابات التي تظهر في اللقاح. ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالعدوى يظل أعلى بكثير بالنسبة لغير الملقحين من الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

تتوفر أحدث البيانات حول معدلات حالات COVID-19 والاستشفاء والوفيات حسب حالة التطعيم من متتبع بيانات CDC COVID

اختراقات ومتغيرات لقاح



يواصل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مراقبة سلامة اللقاح وفعاليته بنشاط ضد المتغيرات الجديدة والناشئة لجميع لقاحات COVID-19 المرخصة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA). تُظهر الأبحاث أن اللقاحات المرخصة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) توفر الحماية من الأمراض الشديدة ، والاستشفاء ، والوفاة ضد المتغيرات المتداولة حاليًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل سيصابون بـ COVID-19.

يعد متغير دلتا أكثر عدوى من المتغيرات السابقة للفيروس الذي يسبب COVID-19 ومع ذلك ، تشير الدراسات حتى الآن إلى أن اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد ضد متغير دلتا ، لا سيما في الوقاية من الأمراض الشديدة والاستشفاء.

بشكل عام ، إذا كان هناك المزيد من الإصابات بـ COVID-19 ، فسيكون هناك المزيد من الإصابات اختراق اللقاح ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالعدوى والاستشفاء والوفاة أقل بكثير عند التطعيم مقارنة بالأشخاص غير الملقحين لذلك ، يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق على التطعيم لحماية أنفسهم ومن حولهم ، بما في ذلك أفراد الأسرة غير القادرين على التطعيم من المرض الشديد والوفاة.

وفقا لما نشره موقع cdc.