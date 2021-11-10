فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاطي 3 فتيات الهيروين وتم إلقاء القبض عليهن واعترفن بارتكاب الواقعة.

شاهد الفيديو:

رصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول مقطع فيديو بشكل واسع على صفحات فيس بوك مدته حوالي دقيقتين لفتيات يتعاطين مسحوقا أبيض اللون وانهالت التعليقات على الفيديو للاستياء من مشهد تعاطي الفتيات للمخدرات.

ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص الفيديو وبيان ملابساته، وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث توصلت تحريات إلى أن الفتيات تتعاطى مخدر الهيروين.

وأشارت التحريات بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن الفتيات متسولات واعتدن على تعاطي المواد المخدرة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم من القاء القبض عليهن وتبين ان مقطع الفيديو تم تصويره أمام معهد فتيات البراجيل.

ولمزيد من التفاصيل حول تعاطي 3 فتيات الهيروين في الشارع شاهد الفيديو التالي..