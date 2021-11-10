عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق لمدة ٦ ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر ( ١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم ) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة لإستكمال أعمال غسيل الخط.


وتنوه محافظة الجيزة بأن الامر سوف ينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق ( حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات إعتبارا من الساعه ١٢ مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة . 


وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.


كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.

قطع المياة مياة الشرب محافظة الجيزة اخبار الجيزة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

إزالة 6 حالات تعدٍ على النيل في الجيزة .. شاهد

تعليم الجيزة تنظم ملتقى مهنيا للاتحادات الطلابية .. شاهد

ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن غير مرخص في الجيزة ..شاهد

ضبط 8.6 طن دواجن ومشتقاتها فاسدة في الجيزة ..شاهد

شاهد.. إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة

مثقفون عرب: الإمارات ستظل أرضاً خصبة ترعى المبدعين

كتّاب عرب وأجانب: الزمن يجعلنا أكثر نضجا وجرأة ويزيد التزامنا تجاه القراء

حسن النعمي وغابي مارتينيز يكشفان العلاقة بين السيناريو والرواية بمعرض الشارقة للكتاب

ترشيحاتنا

الموافق والمخالف بها انتفع.. هيئات الإفتاء تستعرض كتاب "فتاوى الإمام النووي"

خبير كروي : الإسماعيلي يحتاج إلى الدعم والصبر ليعود لمكانه الطبيعي

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

الطريق للمونديال .. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل السفر لمواجهة أنجولا

تعزيز نظم الغذاء المستدام..وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي التعاون الزراعي

حريق ضخم وإطلاق نار علي شاحنة.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ