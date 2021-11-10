حريق ضخم وإطلاق نار علي شاحنة.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

اندلع حريق كبير في مناطق زراعية واسعة ، في منطقة الجليل الغربي بين قاعدتي بيليك وتيفن العسكريتين الليلة الماضية.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن أربعة طواقم إطفاء هرعت إلى مكان الحادث، وبدأوا عمليات إطفاء سريعة للحيلولة دون انتشار النيران إلى مناطق مأهولة بالسكان وقاعدة عسكرية قريبة.





وأوضحت أنه بعد حوالي ست ساعات من بدء الحريق تمت السيطرة عليه، وتشير التقديرات إلى أنه التهم بحوالي 50 دونما من الغابات الطبيعية.

وذكرت القناة 20 العبرية، اليوم أن شاحنة إسرائيلية تحمل صهريج وقود تعرضت لعملية إطلاق نار على طريق استيطاني قرب الخليل.



وبحسب القناة العبرية، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات أو أضرار في الشاحنة.





ووصلت قوة عسكرية إسرائيلية للمكان وبدأت بعملية تفتيش في المنطقة بحثًا عن مطلقي النار.