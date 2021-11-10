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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: ‎100 خبير دولى يناقشون الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية ..غدًا

رئيس جامعة طنطا :
رئيس جامعة طنطا : ‎100 خبير دولى يناقشون الجديد والأحدث فى

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا استعداد الجامعة لإطلاق فعاليات مؤتمرها غدًا الخميس، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن تحت عنوان «الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية» على مدار يومي الخميس والجمعة 11 و12 نوفمبر الجاري بفندق كونراد بالقاهرة.

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‎يُعقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

تعاون بين جامعة طنطا وهيئة الاستعلامات لتوعية الطلاب بالمبادرات الرئاسية

‎أوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد شوقى أستاذ الأمراض الصدرية بطب طنطا ومدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا، أن المؤتمر سوف يتناول على مدار يومين الجديد في الأمراض الصدرية بمشاركة 100 عالم وخبير دولى من خلال جلسات ومحاضرات علمية حول تليفات الرئة، اضطرابات التنفس، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومناقشة كل ما هو جديد متعلق بالعناية المركزة من تغذية وإعادة تأهيل، بجانب الجديد فى مجال التدخلات الرئوية عن طريق المناظير أو الجراحة.

‎وأضاف شوقي ، أنه تم تخصيص جلسة علمية حول "جائحة كورونا والوجه الآخر"، من خلال تكامل البعد الديني والاجتماعي والإعلامي، بما يؤكد تضافر كافة الجهود لمحاربة الفيروس.

مستشفى الصدر الأمراض الصدرية المبادرات الرئاسية جامعة طنطا كورونا المصرية جائحة كورونا

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