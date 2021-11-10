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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفراج على أحد المتهمين في قضية خط الفيوم

خط الفيوم عقب القبض
خط الفيوم عقب القبض عليه

قررت النيابة العامة بالإفراج علي المتهم محمود حمدي  في قضية أيمن عبد المعبود (خط الفيوم) الذي قام بحفر مكان دفن زوجته بعد أن خدعه المتهم الأول أيمن عبد المعبود بأنها حفرة لصرف صحي.

 

وأثبتت تحريات مباحث مركز الفيوم بأن المتهم عامل باليومية وقد استدرجه المتهم الأول لعمل حفرة لتوصيل المرافق وبعد ما قام بالحفر فقط أخذ أجره للحفر وترك المنزل دون علمه بأي شيء.

 

وكان المتهم أمس تحت استجواب النيابة بحضور محامي منصور أحمد المحامى  في القضايا الجنائية ومجلس الدولة، وجاء ت تحريات المباحث يثبت بعدم دراية المتهم بأن الحفر لكي يتم دفن زوجة المتهم الأول ايمن عبد المعبود خط الفيوم.

 

وترجع الواقعة  باقتحام قوات الشرطة، للمنزل الذي يحتجز بداخله نجله ووالدة ونجلي وشقيقة زوجته والتعدي عليهم، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وقيامه بقتل والدة زوجته، وتمكنت القوات من تحرير الرهائن، وضبط المتهم، حيث  تبين قيامه بقتل زوجته من أول شهر سبتمبر الماضي، ودفنها في حفرة داخل شقته.

 

وردت معلومات، لفريق البحث من قطاع الأمن العام، وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم، أكدتها التحريات، أن المذكور، قام بقتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي، وقام بدفنها بمسكنه.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم الاستدلال على الجثمان، الذي تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار، بأحد الغرف بمسكنه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد وجه بسرعة تحرير الرهائن من قبضة بلطجي الفيوم والقبض على المتهم، وشدد على التعامل بحذر للحفاظ على حياة الرهائن، وتحريرهم دون أن يصيبهم أي أذى.

 

ووضع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خطة أمنية مُحكمة للتعامل مع الواقعة، ولم يكتف بمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، بل ترأس مأمورية تحرير الرهائن، وحاصرت القوات المنزل الذي يتواجد بداخله الرهائن، وبدأت القوات التفاوض مع المتهم، الذي لم يستجيب.

واقتحمت القوات المنزل، وعندما شعر المتهم باقتراب القوات منه، أطلق عليهم أعيرة نارية، فبادلته القوات بالمثل، بحذر شديد حرصًا على حياة الرهائن، وتمكنت من السيطرة على المتهم، وإلقاء القبض عليه، ويدعى أيمن عبد المعبود «له معلومات جنائية»، وعثر بحوزته «بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات النارية المتنوعة».

وعثرت القوات على جثة زوجة المتهم، ملقاة بمنور العقار محل الواقعة، وتبين قيامه بقتلها، وأنه قام باحتجاز 5 من أفراد أسرته بينهم 2 شقيقات زوجته، وعلل ارتكابه الواقعة، لشكه في سلوك زوجته.. وتم نشر خدمات أمنية بالمنطقة، التي شهدت الواقعة، لإعادة الأمن والطمأنينة للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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