أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

أثارت قضية خط الصعيد أو خط الفيوم الرأي العام خلال الأيام السابقة حيث كشف أيمن هارون المحامى بالنقض والدستورية العليا محامى المتهم أيمن . ع (45 سنة) الملقب بخط الصعيد، عن حقائق هامة تنشر لأول مرة عن المتهم، والتي قلبت القضية وكذلك الكشف عن حقيقة الاتهامات والجرائم التى ارتكبها منذ بداية الأزمة التى شغلت الرأي العام.

آخر مستجدات قضية خط الصعيد

على طريقة فيلم الكيت كات ، قام أيمن . ع المسجل خطر، والذى احتجز أبناءه وأبناء شقيقته كدروع بشرية، لمنع أجهزة الأمن الرابضة منذ يومين أمام منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بالفيوم، من القبض عليه.

حيث بدأ المتهم فى إجراء بث مباشر من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى، اتهم شقيقة زوجته فى استدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص داخل منزله أثناء غيابه، وخاصة معلمى الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل وآخر مستجدات القضية من خلال الفيديوجراف التالي.