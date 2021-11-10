الأوقاف لا علاقة لها.. شيخ الطريقة العزمية يطالب "الصوفية" بفتح صندايق النذور

قال الشيخ علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية الصوفية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن غالبية الطرق الصوفية تحتاج إلى دعم الدولة وأغلبها فقيرة، حتى تتمكن من نشر الفكر الوسطي والبعد عن المغالاة والتطرف.

وأضاف أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية لـ صدى البلد، أن الدولة عليها أن تدرك أن الطرق الصوفية قادرة على مواجهة التطرف الذى تقوم به جماعات الإرهاب .

وأوضح أنه منذ ظهور فيروس كورونا وتم إغلاق الأضرحة والمقامات بغالبية المساجد الكبرى، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أى أموال فى صناديق النذور وعلى هذا الأساس توقف الدعم السنوى الذى كان يقدم للطرق الصوفية للصرف على أنشطتها وملتقياتها وكافة شؤونها .

وطالب شيخ الطريقة العزمية أن تكون عوائد صناديق النذور للصوفية وأن يتم فحصها وفتحها من قبل الطرق الصوفية وليس الأوقاف، لأن الوزارة لها موارد كثيرة وغنية لاتحتاج لأموال صناديق النذور.

وأصدرت وزارة الأوقاف قرارًا برفع صناديق التبرعات من المساجد، ومنع التبرعات النقدية، وعرض المخالفين للقرار للمساءلة القانونية، وتحويل التبرعات إلى حساب بالبنوك .

وجاء فى نص القرار: «ينبَّه مشددًا على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقى أى مبالغ نقدية تحت أى مسمى، وتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم فى التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9)، أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9) أو حساب مجلس الإدارة الرسمى حال وجوده، ولا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الدينى يتم تعليقه بلوحة البيانات، مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورًا ».

وشددت وزارة الأوقاف على أن مَن يخالف ذلك يُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق .

ويأتى القرار تفعيلًا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بما يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يُسمح لأى شخص بجمع أى أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدى، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون .



