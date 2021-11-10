قيود مالية ومعلومات خاطئة تهدد 9 ملايين طفل بالسرطان .. اِعرف المزيد

يعد السرطان أحد أكثر الأمراض ترويعًا ، حيث يستسلم ملايين الأشخاص له سنويًا في جميع أنحاء العالم. لكن التشخيص يصبح أكثر إثارة للقلق عندما يكون المريض طفلاً.

في التنبؤ الخطير، ولجنة علم الأورام في عام 2020 يقدر أنه في السنوات الـ 30 المقبلة، سيتم تشخيص حوالي 13.7 مليون الأطفال من الذين يعانون من السرطان ومن شأنه أن الأطفال فريسة لذلك.

وما يجعل هذا التنبؤ أكثر إثارة للقلق هو أن أكثر من 9 ملايين حالة وفاة ستحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مثل الهند.

و يعد التشخيص المتأخر وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الشاملة والداعمة من الأسباب الرئيسية للوفاة، ووفقًا للبحث ، يتخلى 80 في المائة من الأطفال عن العلاج بسبب القيود المالية أو الطب البديل أو المعلومات الخاطئة بأن السرطان لا يمكن علاجه.

تكمن المشكلة الرئيسية في الوصول إلى مرافق التشخيص والعلاج المناسبة. وهناك تباين كبير في الكشف والعلاج على الأقل في جميع حالات سرطان الدم لدى الأطفال ، يتجاوز معدل الشفاء.

قال الدكتور جوبتا ، في سرد ​​بعض الأعراض الشائعة لسرطان الأطفال ، "قد تشمل الأعراض الأولية الحمى ، والانخفاض التدريجي في الهيموغلوبين ، والطفح الجلدي النقطي ، إلخ."

"الألم المستمر في منطقة واحدة من الجسم أو العظام مع أو بدون وجود تكتل أو تورم غير عادي خاصة في البطن أو الرقبة أو الصدر أو الحوض أو الإبط ، ويمكن أيضًا أن يكون من الأعراض الظاهرة ظهور كدمات أو نزيف أو تغيرات مفاجئة في الرؤية."

لتقليل المخاطر ، شدد الدكتور جوبتا على الحاجة إلى الكشف المبكر عن السرطان. "يجب على الآباء طلب الرعاية الطبية حتى عند ظهور أعراض طفيفة أو ظهور أي أعراض غير عادية. قد تشمل هذه الأعراض الواضحة الشحوب عند الطفل ، وأي تورم غير عادي ، وطفح جلدي ، وفقدان الشهية أو فقدان الوزن وما إلى ذلك "

أكثر أنواع سرطانات الأطفال انتشارًا

"أكثر أنواع سرطانات الأطفال شيوعًا هي سرطانات الدم. من بينها سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) الأكثر شيوعًا ، يليه سرطان الغدد الليمفاوية عالي الدرجة وسرطان الدم النخاعي ، والذي يمكن العثور عليه في ظروف معينة مع تشوهات وراثية محددة.

أوضح الدكتور نيتي رايزادا ، مدير طب الأورام وطب الأورام في مستشفيات فورتيس ، بنغالور ، أن نوع السرطان يعتمد إلى حد كبير على العمر والتاريخ. يصادف أن يكون الورم الأرومي العصبي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الرضع أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام. ينتشر سرطان الدم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربعة أعوام. تشمل السرطانات الصلبة الأخرى سرطان العظام وسرطان العين وسرطان الكبد وسرطان الكلى. الفئة العمرية التي تكون فيها السرطانات أكثر شيوعًا هي عندما يكبر الطفل. من سن 9 إلى 16 سنة ، سرطانات العظام شائعة جدًا".

سرطان الطفولة ودور التغذية

وأشار الخبراء إلى أن التغذية السليمة "تساعد الطفل على تحمل العلاج الكيميائي وآثاره ، في حين أن سوء التغذية يمكن أن يشكل مخاطر إضافية لأنه يضيف المزيد من الضعف".

وفقًا للمجلة الهندية للسرطان ، فإن 40 في المائة من الأطفال المصابين بالسرطان في الهند يعانون بالفعل من سوء التغذية عند التشخيص. كما أنه يسلط الضوء على أن "الأطفال المصابين بالسرطان معرضون بشدة لخطر الإصابة بسوء التغذية حتى لو كانوا يتغذون جيدًا في وقت التشخيص".

لذلك ، يصبح من المهم تناول التغذية عند الأطفال لتحقيق نتائج أفضل أثناء علاج السرطان. وسد هذه الفجوة بين علاج السرطان والتغذية ، مع التركيز على الأطفال المحرومين ، منظمة Cuddles Foundation غير الربحية ومقرها مومباي.