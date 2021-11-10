كارمن سليمان تشارك صورا من دون ميك اب.. شاهد

نشرت المطربة الشابة كارمن سليمان صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيها بصور سيلفي، مقارنة شكلها بالميك اب وبدونه، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم إيجابية واصفينها بالقمر.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".

لقاح كورونا

وكشفت كارمن سليمان عن حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت كارمن سليمان عبر خاصية الـ"ستوري": "التطعيم عامل عمايله".

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".