موجز السوشيال ميديا.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة.. وإلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد خليل

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
إيهاب توفيق يشارك كواليس تصوير أحدث أغانيه
جمال طبيعي.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور.. شاهد
ريأكشنات الجيم.. شاهد حمادة هلال في أحدث ظهور على إنستجرام
كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية
أنا أراك.. رمضان صبحي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام
مفيش حد ممكن يملأ مكانه..الهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد خليل
إطلالة شتوية جذابة.. هند صبري تتألق عبر انستجرام في أحدث ظهور
بالفرو.. إطلالة شتوية جذابة لـ غادة عبد الرازق على إنستجرام