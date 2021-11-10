تفاصيل دخول التوكتوك ضمن مبادرة إحلال المركبات.. فيديو

قال طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشارك في المبادرة من أنواع مختلفة من المركبات.



وأضاف “عوض”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نحن بصدد دخول التوك توك ضمن مبادرة إحلال المركبات".

وتاب طارق عوض "صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بأن يتم السير في اتجاه تقنين وضع التوك توك في الشارع المصري كمركبة نقل ركاب عبر منح تراخيص مرورية للتوكتوك وتحمل لوحات معدنية".

وأكمل طارق عوض "كما يتم السير في مسار منح تراخيص نقل أجرة لـ السيارات الميني فان كي تكون بديلا للتوكتوك وتستخدم الغاز الطبيعي ".

ولفت طارق عوض "المبادرة الرئاسية تقوم بتوفير العديد من التيسيرات والتسهيلات لجميع أنواع المركبات و سيتم وضع الآليات التنفيذية لمنح تيسيرات كبيرة لترخيص التوك توك والتحول لـ سيارات الميني فان".

