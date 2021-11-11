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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توفير الخدمات منزليا.. تعرف على تطبيق "MY NARA" الخاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

صدى البلد


 

قال المهندس محمد إبراهيم  رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإطلاق تطبيق "MY NARA" على كافة المتاجر الإلكترونية، وذلك لتيسير خدمة الاتصالات.

 

وأضاف "محمد إبراهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج  "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية، أن التطبيق يخدم الشركات و الأفراد، مسترسلا: البرنامج يتيح للمواطنين التعامل والحصول على كافة الخدمات منزليا ودون الحاجة إلى التوجة إلى أكثر من مكان.

 

وأوضح أن الجهاز يتيح عدة خدمات، أهمهم خدمة منظومة الشكاوى وتصعيد الشكاوى، بالإضافة إلى أنه يتيح للعميل معرفة عدد الخطوط التي لديه في كل شركة خط محمول.

 

وأردف: التطبيق يتيح للمواطنين خدمة معرفة سعر كل خط والباقة التي يمكت أن يسعى المستخدم للاشتراك بهم، بالإضافة إلى خدمة خريطة جودة الخدمات الخاصة بـ شركات الاتصالات.

 

وأشار إلى أن التطبيق يتيح خدمة نقل وتحويل الخطوط والأرقام، ومعرفة سرعة الإنترنت في المنزل.


 

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