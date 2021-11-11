مخرجة حدوتة أم العيال: قطعت رحلة طويلة قبل إيجاد مكان التصوير في برقاش

قالت شيرين عادل، مخرجة حكاية" أم العيال"، بمسلسل زى القمر"، إنها تتعامل مع حكاية الـ 5 حلقات على أته مسلسل كامل ممن 30 حلقة، لافته إلى أنها تقوم بعمل كاستنج للمثلين الجدد حنتى لو فى جملة.

وأضافت مخرجة حكاية" أم العيال"، خلال حوارها ببرنامج “من مصر”، المذاع على سى بى سى، “أنا لفيت كتير عشان الاقى لوكيشن المسلسل وفى النهاية أتصور فى ”برقاش "إحدى ضواحى الجيزة.. وصورنا فى بيت حقيقى.. تقريبا كنا مقيمين مع الناس فى بيتهم".

وتابعت مخرجة حكاية" أم العيال"، أن رانيا فريد شوقى كانت تخشى تجسيد شخصية صباح، لكنى أقنعتها بعد مناقشتها فى تفاصيل الشخصية، مشددة على أن سماسرة السفر عبر البحر أعتبرهم تجار موت.