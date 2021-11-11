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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين يحذر من عودة "توتر الحرب الباردة" إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الخميس، إن منطقة آسيا والمحيط الهادي يجب ألا تعود إلى التوتر الذي شهدته حقبة الحرب الباردة، وذلك قبيل اجتماع عبر الإنترنت من المتوقع أن يعقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا ربما الأسبوع المقبل.

وأضاف شي في رسالة مسجلة في مقطع فيديو لمنتدى للرؤساء التنفيذيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها نيوزيلندا، أن ”محاولات رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر صغيرة على أسس جيوسياسية، مآلها الفشل“.

وتابع: ”لا يمكن ولا ينبغي أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى مواجهة وانقسام حقبة الحرب الباردة“.

وتمثل تصريحات شي إشارة واضحة إلى جهود الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء في المنطقة، بما يشمل المجموعة الرباعية مع الهند واليابان وأستراليا، الرامية للحد مما تعتبره واشنطن نفوذا اقتصاديا وعسكريا صينيا متناميا.

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وقال الجيش الصيني يوم الثلاثاء، إنه ”نظم دورية تأهب قتالي في اتجاه مضيق تايوان وذلك بعدما نددت وزارة الدفاع بزيارة وفد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي التي تعتبرها بكين تابعة لها“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده وحلفاءها سيقومون ”بتحرك“ لم يحدده إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن لتايوان.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن التعامل المباشر مع الرئيس الصيني، هو أفضل طريقة لمنع انزلاق العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

ولم يُعلن عن موعد محدد لاجتماع شي وبايدن لكن شخصا مطلعا على الأمر قال إن من المتوقع عقده قريبا ربما الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”بوليتيكو“ يوم الأربعاء نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، إنه تم تحديد موعد مبدئي لقمة عبر الانترنت بين الرئيسين، مساء يوم الإثنين المقبل.

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