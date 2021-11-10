حرب الجواسيس .. تقرير يكشف خيبة إدارة بايدن الكبيرة أمام الصين

أكد تقرير لشبكة بلومبيرج، إن الافتقار إلى معلومات استخبارية رفيعة المستوى عن الدائرة المقربة من الرئيس الصيني شي جين بينج يتسبب في إحباط لكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذين يريدون ان يعرفوا خطوات بكين التالية.



وذكرت بلومبيرج إن الإدارة الأمريكية تعيش عجزًا في جواسيسها بالصين، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين قاموا بمراجعة تقارير الاستخبارات الأمريكية الأكثر حساسية.

يقول هؤلاء المسئولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون قضايا حساسة، إن الصين أصبحت هدفًا أكثر صعوبة، وأكثر غموضًا، تمامًا كما يتصاعد الضغط لمعرفة مايتم في الأروقة الداخلية لعملية صنع القرار الصيني والتوترات مع الولايات المتحدة حول قضايا مثل تايوان والتقنيات الرقمية.

يأتي هذا الواقع بعد أن قال مسؤولون في كل من إدارتي ترامب وبايدن إنهم فوجئوا بتحركات بكين السريعة لتعزيز سيطرتها على هونج كونج، وكذلك استعراض القوة العسكرية عبر بحر الصين الجنوبي، والحد من التحقيقات في أصول Covid-19، والعمل على تقويض الشركات الصينية، وتكثيف عمليات القرصنة.

ويؤكد المسؤولون الحاليون والسابقون، أن وكالات التجسس الأمريكية كافحت منذ فترة طويلة لتوفير الرؤى التي يطلبها صانعو السياسة بشأن الصين، لكن العقبات التي تواجه مجتمع الاستخبارات الأمريكية عميقة الجذور، فقد ألحقت بكين أضرارًا كبيرة بشبكات التجسس الأمريكية في الصين قبل رئاسة شي .

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، في مقابلة، عندما سئل عن الصين: "لقد كان ذكائنا متخلفًا منذ عقود. لا أشعر أبدًا أن لديّنا ما يكفي من الذكاء. أنا دائمًا على استعداد لسماع المزيد. ولا أشعر أبدًا بالرضى".

بينما تسعى إدارة بايدن إلى تحويل المزيد من استراتيجيتها في السياسة الخارجية نحو مواجهة الصين، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز الشهر الماضي عن إنشاء مركز مهام صيني.

قال بعض الأشخاص الذين قابلتهم بلومبيرج إن مثل هذه الإعلانات الرمزية أكثر من كونها موضوعية وتحتاج إلى دعم من خلال زيادة الإنفاق والتوظيف حتى تتمتع بالمصداقية.

يقول العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين إن نقص عملاء الاستخبارات الأمريكية يزداد سوءًا، وهي مشكلة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه شي بينج البالغ من العمر 68 عامًا إلى ترسيخ إرثه جنبًا إلى جنب مع الزعيمين السابقين ماو تسي تونج ودنج شياو بينج في اجتماع مهم للحزب الشيوعي في بكين هذا الأسبوع.