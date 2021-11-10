عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب الجواسيس .. تقرير يكشف خيبة إدارة بايدن الكبيرة أمام الصين

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

أكد تقرير لشبكة بلومبيرج، إن الافتقار إلى معلومات استخبارية رفيعة المستوى عن الدائرة المقربة من الرئيس الصيني شي جين بينج يتسبب في إحباط لكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن،  الذين يريدون ان يعرفوا خطوات بكين التالية.
 

الصحة العالمية تزف نبأ سارًا عن كورونا.. علاج جديد في الصيدليات قريبا

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

وذكرت بلومبيرج إن الإدارة الأمريكية تعيش عجزًا في جواسيسها بالصين، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين قاموا بمراجعة تقارير الاستخبارات الأمريكية الأكثر حساسية. 

يقول هؤلاء المسئولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون قضايا حساسة، إن الصين أصبحت هدفًا أكثر صعوبة، وأكثر غموضًا، تمامًا كما يتصاعد الضغط لمعرفة مايتم في الأروقة الداخلية لعملية صنع القرار الصيني والتوترات مع الولايات المتحدة حول قضايا مثل تايوان والتقنيات الرقمية.

يأتي هذا الواقع بعد أن قال مسؤولون في كل من إدارتي ترامب وبايدن إنهم فوجئوا بتحركات بكين السريعة لتعزيز سيطرتها على هونج كونج، وكذلك استعراض القوة العسكرية عبر بحر الصين الجنوبي، والحد من التحقيقات في أصول Covid-19، والعمل على تقويض الشركات الصينية، وتكثيف عمليات القرصنة.

ويؤكد المسؤولون الحاليون والسابقون، أن وكالات التجسس الأمريكية كافحت منذ فترة طويلة لتوفير الرؤى التي يطلبها صانعو السياسة بشأن الصين، لكن العقبات التي تواجه مجتمع الاستخبارات الأمريكية عميقة الجذور، فقد ألحقت بكين أضرارًا كبيرة بشبكات التجسس الأمريكية في الصين قبل رئاسة شي . 

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، في مقابلة، عندما سئل عن الصين: "لقد كان ذكائنا متخلفًا منذ عقود. لا أشعر أبدًا أن لديّنا ما يكفي من الذكاء. أنا دائمًا على استعداد لسماع المزيد. ولا أشعر أبدًا بالرضى". 

بينما تسعى إدارة بايدن إلى تحويل المزيد من استراتيجيتها في السياسة الخارجية نحو مواجهة الصين، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز الشهر الماضي عن إنشاء مركز مهام صيني. 

قال بعض الأشخاص الذين قابلتهم بلومبيرج إن مثل هذه الإعلانات الرمزية أكثر من كونها موضوعية وتحتاج إلى دعم من خلال زيادة الإنفاق والتوظيف حتى تتمتع بالمصداقية. 

يقول العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين إن نقص عملاء الاستخبارات الأمريكية يزداد سوءًا، وهي مشكلة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه شي بينج البالغ من العمر 68 عامًا إلى ترسيخ إرثه جنبًا إلى جنب مع الزعيمين السابقين ماو تسي تونج ودنج شياو بينج في اجتماع مهم للحزب الشيوعي في بكين هذا الأسبوع. 

معلومات استخبارية رفيعة المستوى الرئيس الصيني شي جين بينج كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكين خطوات بكين الادارة الامريكية عجز ا في جواسيسها بالصين تقارير الاستخبارات الأمريكية أكثر غموض ا إدارتي ترامب وبايدن وكالات التجسس الأمريكية الصين

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تزف نبأ سارًا عن كورونا.. علاج جديد في الصيدليات قريبا

الصين خطر كبير.. الولايات المتحدة تمدد حظر الاستثمار في الشركات المرتبطة بجيش بكين

رسالة من الرئيس الصيني إلى أمريكا: مستعدون للعمل معكم لحل الخلافات

نبأ متشائم.. الاتحاد الأفريقي وأمريكا يعلنان صراحة: وقف حرب إثيوبيا أمر شبه معدوم

انهيار آبي أحمد.. الهند تدخل على خط الأزمة وتطالب بالالتزام بوحدة إثيوبيا واستقلالها

مع تصاعد العنف في إثيوبيا .. تحذير من كارثة تهدد الملايين

أمريكا تفتح مطاراتها أمام المطعمين من دول العالم رغم هذه المشكلة

نفوذ القاهرة الكبير في العالم العربي السبب الأول.. وسد النهضة والسودان وليبيا وفلسطين على رأس أولويات اللقاء الموسع بين شكري وبلينكن.. الوزيران يدشنان جولة الحوار الإستراتيجي بين مصر وأمريكا

ترشيحاتنا

في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالفيوم

مدافع وست هام: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولا عيب فيه

أبي أحمد في ورطة.. بيان اتهام عاجل من الأمم المتحدة ضد إثيوبيا

أول تعليق من الصين علي التدخل العسكري في تايوان

ما حكم نسيان سجدة في الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

الوسطاء رجعوهم لبعض.. انتهاء خلاف منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

مدرب بيراميدز يكشف رد فعل رمضان صبحى بعد استبعاده من منتخب مصر

لأول مرة| القوات المسلحة تعلن عن عقد "منتدى مصر للقوات الجوية".. تفاصيل

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

نهج أحادي.. السيسي: مطلوب التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ