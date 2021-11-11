الإمارات جاهزة لاستضافة أكبر قمة عالمية حول المناخ.. مؤتمر تجديد الخطاب الديني بجامعة محمد بن زايد يختتم أعماله.. وكورونا يفاقم مشكلة الفقر العالمي.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الضوء على تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات ستكون جاهزة حال فوزها باستضافة مؤتمر COP28 في 2023 لاستقبال أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. وحذرت الصحف من خطر آفة الفقر والجوع وأزمة المناخ على البشرية.

الإمارات تنهض بمسؤولياتها في مواجهة تحديات المناخ

فتحت عنوان "جاهزون لـ COP28"، أكدت صحيفة "الاتحاد" أن الإمارات تتعامل بمنتهى الجدية مع مسؤولياتها العالمية تجاه التصدي لقضايا التغير المناخي، ودورها في هذا الإطار واضح للمجتمع الدولي، ومنذ تأسيسها واكبت مسيرة العمل العالمي من أجل المناخ بجهود كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لضمان تعزيز قدرات مواجهة هذا التحدي الذي يهدد استدامة أشكال الحياة.

وأضافت "لأن دور دولتنا في مواجهة تحديات المناخ ملموس إقليمياً وعالمياً، قوبل طلبها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/، المنتظر عقده عام 2023، بترحيب كبير من مختلف بلدان العالم، وأيدته مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، تقديراً لجهود الإمارات في مجالات حماية البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ووضع السياسات الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، وهو التأييد الذي يقرب أهم حدث عالمي حول تغير المناخ، من الإمارات".

روح السفينة الواحدة

من ناحية أخرى وتحت عنوان "نحو خطاب ديني متجدّد"، قالت صحيفة "البيان" إن «مؤتمر تجديد الخطاب الديني» الذي اختتم أعماله في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي أمس، والتوصيات التي تمخّض عنها، تصب في روافد الفكر التسامحي التصالحي المعتدل الذي تعتد به الإمارات وتبني سياساتها عليه، خدمة للإنسانية، بعيداً عن الاعتبارات العرقية والطائفية واللونية، وكل ما يفرّق.

ولفتت إلى أنه على مدار يومين ناقش المشاركون أهم الإشكالات المتعلقة بالخطاب الديني، مستلهمين رؤية الإمارات في نشر ثقافة السلم والتعايش والتسامح ضمن مجتمع التنوع والتعددية، وتعزيزاً للوعي بأهمية الخطاب الديني في الدعوة إلى الحياة والإعلاء من شأن الإنسان في كل مكان، وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية وإشاعة روح السفينة الواحدة، لما ينتج عن هذه الرؤية وهذه الروح من ثمار إيجابية تجنيها الإنسانية جمعاء.

وأكدت أن الإمارات تدرك أن أي خطوة جادة نحو خطاب التجديد وممارسته ستنعكس إيجابياً على العلاقات الإنسانية والأمن البشري، وستفتح معبراً إلى الأخوة الإنسانية الرحبة، ومدخلاً إلى الانسجام الحضاري، ومخرجاً من دهاليز الضغائن والأحقاد وانتهاك إنسانية الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة المصانة.

أبوظبي.. التميز في الإلهام

من جهة أخرى وتحت عنوان "أبوظبي.. التميز في الإلهام".. كتبت صحيفة "الوطن": لقد بينت قيادتنا الرشيدة للعالم كيف يكون التقدم والنجاح في كافة الميادين، وجعلت عاصمة الوطن الأكثر إلهاماً وقدرة على المستوى الدولي، فلزمنٍ طويل كان التميز أو البحث عنه صفة حضارية تتقاسمها الكثير من عواصم العالم ومدنه المتقدمة، وكان لكلٍّ منها اختصاص أو تفرد في مجال معين، لكن شجاعة القرار التاريخي الذي اختطته قيادة الإمارات بأن تكون أبوظبي عاصمة العالم وبوصلته نحو الأفضل عبر خوض تنافسية قل نظيرها، أثبتت من خلاله القدرة على أن تكون الأفضل والأكثر تقدماً والأسرع توجهاً نحو المستقبل من خلال استراتيجيات لم تترك مجالاً إلا وعملت على جعله نموذجاً ملهماً يراعي أفضل الصفات العالمية ويضيف إليها، فهي مدينة تحتضن الفكر العالمي، وقلبه القوي عبر مشاريع غير مسبوقة، وروحه المتجددة دائماً، وتنعم بنهضة تنموية تقوم على جعل كافة القطاعات ثوابت أساسية في مسيرتها، فضلاً عن كونها بفضل رؤية قيادتها الرشيدة باتت تقدم الدليل الأكبر على جعل الإنسان وصحته فوق كل اعتبار فانتصرت دائماً في الوقت الذي تخبط فيه العالم أجمع، ولاشك أن دروساً كثيرة وعبراً ستبقى خالدة ينهل منها الفكر الإنساني وهي تتلمس قدرة أبوظبي على الأمل والنجاح خلال حقبة "كوفيد19".

وقالت في ختام افتتاحيتها "أبوظبي المجد والتقدم والحضارة والرفعة والإنسانية وحاملة مشعل النور نحو غد الأجيال ستبقى عزاً لوطن وأمة تفتخر بها وتخفق باسمها قلوب الملايين عرفاناً لرؤاها وفكر قيادتها وخطها التنموي وما تمثله من مصدر للإلهام والإبداع والعزيمة، والمكان لكل من يبحث عن الأفضل، والوجهة التي يؤمن كل من يقصدها أنها بوابة المستقبل الاستثناء، ففيها كل الدروب إلى الغد المشرق، ونيل أبوظبي لقب "مدينة الدراجات الهوائية" محطة من محطات كثيرة فيها نتائج العمل المجدي والهادف، وإنجاز يضاف إلى نجاحات لا تعرف الحدود ولا تقبل إلا صدارة الركب العالمي تميزاً ونجاحاً وقوة".

برنامج الغذاء العالمي يرفع توقعاته لعدد الفقراء

من جانب آخر وتحت عنوان "عن الفقر والجوع"، قالت صحيفة "الخليج" آفة الفقر في العالم، مثلها مثل جائحة كورونا والجوع وأزمة المناخ، كلها تشكل خطراً على البشرية، لأنها تتناسل من بعضها بعضاً، وقد بدأت تداعياتها تطلّ بشكل مأساوي وكارثي، وتشق طريقها من دون رادع، آخذة في طريقها ملايين البشر، بين ضحايا، وجوعى، وغرقى، ومشرّدين، ولاجئين.

ولفتت إلى أن هذه المأساة التي يعيشها العالم في القرن الواحد والعشرين، وتُعقد المؤتمرات والاجتماعات وتُصدر البيانات بشأنها، ما كان لها أن تستفحل لولا البشر أنفسهم، وتحديداً الدول التي تمتلك القوة والإمكانات التي تستبيح الكرة الأرضية، وما عليها، جراء جوعها للجشع والسيطرة والهيمنة، وإهدار المليارات على الحروب والتسلح، وإصرارها على العبث بالأرض، وعدم اكتراثها للبيئة والإنسان ومستقبله، وما يمكن أن نتركه للأجيال القادمة.

وأضافت أن تقديرات برنامج الغذاء العالمي كانت تفترض، مثلاً، أن يبلغ عدد الفقراء في العالم ما بين 88 مليوناً و115 مليون شخص، لتجد نفسها مضطرة لأن ترفع توقعاتها إلى ما بين 119 و124 مليون شخص في عام 2021، بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، من دون احتساب عدد الفقراء الذين وقعوا ضحية الكوارث المناخية، من فيضانات وأعاصير وجفاف وحرائق. أما عدد المهددين بالسقوط في المجاعة فقد يصل إلى 45 مليون شخص، في 43 دولة، مع ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم، حسب برنامج الغذاء العالمي.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها "لعل أفضل وسيلة لبلوغ هذا الهدف، هو أن يتّحد العالم لمواجهة هذه الآفات مجتمعة، بأن يتخلى عن الأنانية ونوازع السيطرة، ويقلّص ميزانيات التسلح لدعم المؤسسات الإنسانية الدولية، ويلغي الديون المتراكمة على الدول الفقيرة والنامية، ويوفر لها المساعدات للتغلب على أزماتها، وأن يخرج أثرياء العالم من أبراجهم العاجية، ويقدموا لفقراء العالم بعض ما اكتسبوه من مليارات".