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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فيتارا موديل 2022

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين كيا اكسيد وسوزوكي فيتارا موديل 2022

تنتمي كل من السيارة كيا اكسيد و سوزوكي فيتارا موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV، والتى تلقى اقبالا كبيرا من محبي هذه الفئة، ولكن ينفرد كل صانع بتقديم باقة من التجهيزات على الطريقة الخاصة به، وذلك مع تنوع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

 

أداء المحركات

تتمتع السيارة كيا اكسيد موديل 2022 لمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

تنتمي سوزوكي فيتارا 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و تأتي بمحرك 1600 سي سي، وتنتج قوة  120 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات .

 

عوامل الأمان

جهزت سيارة كيا اكسيد موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية، و حساسات مطر، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالعديد من وسائل الامان منها نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، النظام الذكى لركن السيارة و2 ايرباج في الأمام .

التجهيزات الداخلية

زودت سيارة كيا اكسيد بمثبت سرعة، وشاشة ملومنة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و شاحن لاسلكي، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف

حصلت سيارة سوزوكي فيتارا على مفتاح ذكي ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية ، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، ومقاعد مكسوة بالجلد، وتحكم بارتفاع المقاعد الأمامية، ومسند يد بالأمام، وحامل أكواب بالأمام، وتكييف هواء أتوماتيك، وشاشة تحكم باللمس مقاس 7 بوصة، وربط الهاتف من خلال البلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

التصميمات الخارجية

بينما تأتي السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مع مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب دائرية، بينما تاتي بقياسات هيكلية بلغت 4.39 متر للطول، و بعرض يقدر بـ 1.82 متر، و 1.49 متر للارتفاع.

جاءت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 من الخارج بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى شبكات أمامية تتوسطها مقاطع عرضية من الكروم اللامع، مع مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و مصابيح ضباب دائرية.

أسعار كيا اكسيد موديل 2022:

الفئة الأولى  HIGHLINE بسعر365 ألف جنيه.

الفئة الثانية  TOP LINE بسعر400 ألف جنيه.

 

أسعار السيارة السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 :

الفئة الأولى ONE TONE بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية TWO TONE بسعر 367 ألف جنيه.

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