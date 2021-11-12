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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر جيلي امبريال موديل 2019

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر جيلي امبريال موديل 2019

استحوذت السيارات الصينية على مكانة كبيرة داخل سوق المستعمل المصري في الفترة الماضية، من خلال العديد من الإصدارات التنافسية، ومن أبرز هذه العلامات شركة جيلي الصينية التي باتت منتشرة في الشوارع المصرية بسيارتها امبريال موديل 2019.

 

تتمتع سيارة جيلي امبريال موديل 2019  محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 102 حصان عند 6000 دورة/دقيقة، وعزم دوران 140 نيوتن.متر في الدقيقة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل الحركة للعجلات الأمامية، ويستهلك وقود بمعدل 7.2 لتر لكل 100 كم

دعمت سيارة جيلي امباريال موديل 2019 بمجموعة من التجهيزات القياسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع أنغلاق الفرامل ABS مع توزيع الكتروني لقوة الكبح EBD ، ونظام منع إدارة المحرك، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع زر لإدارة المحرك، جهاز تنبيه ضد السرقة، مستشعرات الاصطفاف، وكاميرا خلفية وتستخدم عجلات رياضية بقياس 16 بوصة.

زودت جيلي امبريال موديل 2019  بنظام ترفيهي معلوماتي يدعم شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية من خلال تقنية Bluetooth أو مخارج من فئة USB و AUX ، وتتصل بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

يحتوي طراز امبريال بمصابيح أمامية هالوجينية تدعم إضاءة نهارية من فئة LED ، ومصابيح خلفية من فئة LED، ومرايا جانبية ذاتية الضبط، وتدعم خاصية التدفئة، كما تأتي بمستشعر للإضاءة ومصابيح ضباب خلفية.

 

وحصلت سيارة جيلي على مقاعد وفرش للأبواب من الجلد، وعجلة قيادة من الجلد، وايضا نظام تحكم بالطقس ذو ضبط أوتوماتيكي، نظام تسخين للزجاج الخلفي، كما تأتي عجلة القيادة بوحدات للتحكم في النظام الصوتي، ومثبت السرعة.

وتتراوح أسعار سيارة جيلي امبريال موديل 2019 في سوق المستعمل من 155 ألف الي 180 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

سوق المستعمل جيلي الصينية امبريال امبريال موديل 2019

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