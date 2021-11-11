موظف يختلس أموال جمعية زراعية بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (موظف بإحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج) بإختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المذكور بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله وهى قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية ، مما أضر بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.