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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكد على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري

العناني خلال لقائه أصحاب المنشآت السياحية: صناعة السياحة مسئولية الدولة والمجتمع ككل|فيديو

العنانى يلتقي مع
العنانى يلتقي مع أصحاب المنشآت الفندقية فى الأقصر

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مع أصحاب المنشآت الفندقية والشركات السياحية بالمحافظة وممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والموارد المائية والري والجهات المعنية.

وذلك خلال زيارته الموسعة لمحافظة الأقصر للوقوف على اللمسات النهائية للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

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وخلال اللقاء تمت مناقشة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي واستقبال محافظة الأقصر للسياحة الوافدة إليها.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، مشيرا إلى أن صناعة السياحة تعتبر مسئولية الدولة والمجتمع ككل.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة والنهوض به، مؤكدا على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات المقدمة بها، والإلتزام بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بكل حسم في حال رصد قيام أي منشأة فندقية أو سياحية بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة وعدم التزامها بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأوضح أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية، تقوم الوزارة بتكثيف اللجان التي تقوم بالمرور والتفتيش على هذه المنشآت بصفة دورية، كما أنه بدأت منذ الأمس خمس شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.

كما أشار إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة واجهات المنشآت الفندقية بمحافظة الأقصر والمناطق المحيطة بها استعدادا للاحتفالية الكبري.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم من خلال هذه الاحتفالية إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر وابراز مظهرها الجمالي والحضاري وخاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".
 

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