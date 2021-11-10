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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات أمنية مشددة.. انطلاق مولد المارجرجس بالأقصر

تأمين مولد المارجرجس
تأمين مولد المارجرجس بالأقصر

تشهد منطقة جبل الرزيقات بمركز ارمنت غرب الأقصر استعدادات أمنية مشددة الاستقلال الزوار لمولد الشهيد المارجرجس  والذى انطلق فعالياته اليوم الأربعاء 10 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل بحضور المئات من الأقباط بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.


وضع  مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر احتفال قبطي.

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وشملت خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أى أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير .

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر،  لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

يذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى ديره بالرزيقات يستمر أسبوعاً من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن كان في الأعوام الماضية المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 110 فداناً بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ولكن مع ظروف هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، تم منع إقامة الخيام واقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

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