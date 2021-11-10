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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد مشروعات المرأة بالأقصر

وفد من الاتحاد الأوروبي
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال ال

 قام وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة نجع جاد الكريم بقرية المدامود بحرى التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر وذلك فى ضوء استمرار دعم وتطوير المرأة الريفية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة.


وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ان الهدف من زيارة الوفد متابعة أعمال تدريب السيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والاقراض والتسويق الالكترونى، كما تم تفقد مشروع قائم للسيدة  نجوى عبد الحميد المقيمة فى نجع جاد الكريم.


واختتمت الزيارة بالاستماع لعدد من  السيدات المعيلات والتعرف على اهم احتياجاتهم لإنجاح مشاريعهم.

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ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأهمية دعم المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتفعيل التعاون المشترك ما بين القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تسهيل إجراءات تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد عدد من مشروعات المرأة بشمال الأقصر
الأقصر لقاح كورونا الاتحاد الأوروبي السياحة فرص العمل مؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدني توفير فرص العمل إدارة المشروعات رئيس مركز ومدينة المرأة الريفية المشروعات الخاصة

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