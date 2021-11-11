شاهد.. كيف استعدت الأقصر لاحتفالية طريق الكباش

تفقد صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع و الميادين و المناطق المحيطة بمعابد الاقصر و الكرنك و التي ستشهد إقامة هذه الاحتفالية الكبري، و ذلك بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و نائب محافظ الأقصر و مساعدي الوزير لكل من المشروعات و الشئون الفنية

و مستشار الوزير للعرض المتحفي و بعض قيادات من كل من الوزارة و المحافظة.

و استهل وزير السياحة و الآثار جولته مع محافظ الأقصر بتفقد المناطق و الشوارع المحيطة بمعبد الأقصر و طريق الكورنيش حيث وجه الوزير باستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق و الأرصفة، وكذا أعمال الزراعات والأشجار والنخيل وأحواض الزرع الموجودة علي طول طريق الكورنيش و الميادين، كما وجه باستكمال دهان الأسوار و أعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية الواقعة علي الطريق و تجميل اللوحات الإرشادية بالشوارع، لتحقيق مظهر حضاري للمنطقة بأسرها.

جدير بالذكر أن هذه احتفال تهدف الى الترويج لمحافظة الاقصر و إلقاء الضوء على ابراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الاعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".



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