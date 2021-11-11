عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار

بعد الانتهاء مساء أمس من ورشة العمل الموسعة مع مسئولي و ممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر للوقوف على الموقف التنفيذي للعرض الفني للاحتفالية المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، توجه  الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار، إلى معبد الأقصر  و طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، و ما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر.
 
رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية و محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا و مسؤلي و ممثلي الشركة المنفذه للاحتفالية.

 

واستهل وزير السياحة و الاثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبد الاقصر،وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم و تطوير و نظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الاثرية ورونقها .


كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة علي طريق المواكب والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

 

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

3e2d6849-991d-41e4-b6e5-5af4271621a2
3e2d6849-991d-41e4-b6e5-5af4271621a2
a0b80211-1b09-42f2-84f6-71e2a0b27a79
a0b80211-1b09-42f2-84f6-71e2a0b27a79
31866d78-55fd-4a6e-8030-b7c914907d03
31866d78-55fd-4a6e-8030-b7c914907d03
9523933b-1520-4b4d-98d7-bcd2690f1252
9523933b-1520-4b4d-98d7-bcd2690f1252
65aa98d1-93da-4fd1-9085-660426878190
65aa98d1-93da-4fd1-9085-660426878190
d13cd9a6-d2ca-440e-bb90-3e04146aabbe
d13cd9a6-d2ca-440e-bb90-3e04146aabbe
94951e68-c5ce-4462-82fb-d585346e2124
94951e68-c5ce-4462-82fb-d585346e2124
6e4b0447-325d-480e-b4cb-6ca059bac91a
6e4b0447-325d-480e-b4cb-6ca059bac91a
وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني معبد الأقصر طريق الكباش طريق المواكب الخدمات السياحية

ترشيحاتنا

من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

أقوى دعاء لجلب الرزق في الصباح .. ردده وترقب سعة رزقك

سيد عبدالحفيظ: حزين لإهداري فرصة في مباراة الـ6-1.. وكارتيرون حاول ينيمنا

مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ