من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

بعد الانتهاء مساء أمس من ورشة العمل الموسعة مع مسئولي و ممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر للوقوف على الموقف التنفيذي للعرض الفني للاحتفالية المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى معبد الأقصر و طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، و ما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر.



رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية و محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا و مسؤلي و ممثلي الشركة المنفذه للاحتفالية.

واستهل وزير السياحة و الاثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبد الاقصر،وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم و تطوير و نظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الاثرية ورونقها .



كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة علي طريق المواكب والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

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